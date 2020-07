In Toscana sono ossessionati: «Mettiamo la parola “antifascismo” nello statuto dell’assemblea» (Di giovedì 16 luglio 2020) Il fantasma del fascismo aleggia sulla rossa Toscana. Il presidente dell’assemblea Toscana, Eugenio Giani, evidentemente ossessionato dal ritorno del Ventennio, ha annunciato una proposta di legge perché la parola antifascismo venga introdotta nello statuto. Un monito, “un invito a non arretrare sui valori fondanti”. Proprio così. Per Giani la priorità dell’Italia in ginocchio dal covid e nella morsa della crisi economica è quella di rimpolpare la verve antifascista. Contro la deriva populista, neanche a dirlo. Giani: la parola antifascismo nello statuto E’ lui stesso a dare la notizia durante la cerimonia per la celebrazione dei cinquant’anni dalla nascita della Regione. Per ... Leggi su secoloditalia

matteosalvinimi : ?? Degrado, violenza e illegalità nella Toscana del Pd..... Per la prima volta dopo 50 anni, a settembre si può far… - SusannaCeccardi : Dall’erosione al prolungamento delle concessioni, alla ripartenza dopo il #coronavirus: sono tanti i problemi. Abbi… - SusannaCeccardi : ?? Empoli - La Antonini srl di Ponte a Elsa è leader mondiale nella realizzazione di forni per la produzione di vetr… - SecolodItalia1 : In Toscana sono ossessionati: «Mettiamo la parola “antifascismo” nello statuto dell’assemblea»… - Simoflorence03 : @Linerazzurra @Davidgaetanosp1 @PocoFirstLady Ogni regione e ogni città hanno il suo perché... certo che a livello… -