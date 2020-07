In pochi secondi virus "inattivato" dai raggi solari. Vaccino dagli Usa (Di giovedì 16 luglio 2020) Redazione Vaccino anti Covid in arrivo. L'azienda biotech americana Moderna si piazza in testa nella corsa per la produzione del Vaccino contro il Sars Cov2 Vaccino anti Covid in arrivo. L'azienda biotech americana Moderna si piazza in testa nella corsa per la produzione del Vaccino contro il Sars Cov2. Prima della fine di luglio, precisamente il 27, prenderà il via l'ultima fase dei test clinici per la messa a punto del farmaco. È prevista una sperimentazione allargata su almeno 30 mila persone. La metà dei volontari riceverà una dose di 100 microgrammi mentre l'altra assumerà una sostanza placebo. Lo studio dovrebbe durare sino al 27 ottobre. Non è un sorpresa che dopo questo annuncio le azioni dell'azienda siano volate sul mercato. La corsa al ... Leggi su ilgiornale

