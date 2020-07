In Norvegia le aziende di pompe funebri sono in crisi: “Pochi morti, le misure anti-covid hanno bloccato altri virus” (Di giovedì 16 luglio 2020) aziende di pompe funebri in crisi a causa della mortalità in calo, lo riporta HuffingtonPost.it. A causa del basso tasso di mortalità, in questo periodo numerose attività di pompe funebri hanno dovuto richiedere aiuti allo Stato per poter sopravvivere: “Persone anziane che in circostanze normali sarebbero decedute sono invece ancora vive” si legge in un virgolettato riportato dal quotidiano online. Le misure anti contagio introdotte in Norvegia sembrano aver ridotto drasticamente la diffusione del covid-19 e di altri virus, riducendo il numero di decessi nel paese. “A quanto pare le misure imposte per contrastare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : In #Norvegia le aziende di pompe funebri sono in crisi: 'Pochi morti, le misure anti-covid hanno bloccato altri vir… - dangelo_luciana : RT @NunziEnrico: In Norvegia le aziende di pompe funebri chiedono aiuto allo Stato: il calo degli affari è dovuto alla mortalità in calo, i… - GiangioTheGlide : RT @NunziEnrico: In Norvegia le aziende di pompe funebri chiedono aiuto allo Stato: il calo degli affari è dovuto alla mortalità in calo, i… - NunziEnrico : In Norvegia le aziende di pompe funebri chiedono aiuto allo Stato: il calo degli affari è dovuto alla mortalità in… - lpacchin : NEWS #ticino Il Covid mette in difficoltà anche le pompe funebri -