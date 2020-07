In Mali si contesta il presidente e anche la Francia (Di giovedì 16 luglio 2020) Gli oppositori imputano al presidente Ibrahim Boubacar Keita il peggioramento delle condizioni di sicurezza in gran parte del paese. Ritenuta sua alleata, la Francia è sospettata di avere delle mire sulle risorse minerarie del paese. Leggi Leggi su internazionale

La legittimità del presidente maliano Ibrahim Boubacar Keïta (Ibk), giunto al potere nel 2013, non è mai stata tanto contestata. Da giugno decine di migliaia di persone sono scese tre volte in piazza ...Sembra tornata la calma in Mali, almeno in apparenza. Nella giornata di lunedì, in un comunicato congiunto, i rappresentanti dell’Unione Africana, della Comunità degli Stati dell’Africa Occidentale (C ...