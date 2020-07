In città 76mila nuovi alberi. Obiettivo tre milioni in 10 anni (Di giovedì 16 luglio 2020) Mini foreste dentro la città, a macchia di leopardo in tutti i quartieri. E oasi verdi a cornice dell'abitato. Milano punta a fare tendenza anche in materia di metropoli green grazie al progetto ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : città 76mila Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera