In Campania il tampone che in soli 3 minuti rivela la positività al coronavirus

Napoli – "CoVFAST", dalla Campania un tampone che in soli tre minuti è in grado di rivelare se si è positivi o no al virus SARS-Cov-2. Un'innovazione che potrebbe aprire scenari rivoluzionari, abbattendo i tempi ed i costi e permettendo di rilanciare settori come quello turistico e dell'istruzione messi in ginocchio dal virus. A brevettarlo in Italia l'equipe di un'azienda campana, la Cosvitec, Centro di ricerca di alta formazione, che in collaborazione con il Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini" dell'Università di Napoli Federico II, ha messo a punto un kit per il rilevamento rapido del virus estremamente vantaggioso e innovativo.

