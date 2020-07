“In Belen vedo gli occhi dell'angoscia. De Martino? Ricolleghi il cervello”. Corna, la spifferata vip tombale (Di giovedì 16 luglio 2020) Alba Parietti entra a gamba tesa sul gossip dell'estate, che è quello riguardante ovviamente Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Lei “mi fa tenerezza, vedo nei suoi occhi l'angoscia dell'abbandono”, mentre lui “deve ricollegare subito il cervello” dopo aver spezzato il cuore alla donna “più bella e ammirata” del momento. In un'intervista rilasciata a Chi, la Parietti ha solidarizzato con la showgirl argentina, che al momento sarebbe una donna “angosciata” che “non è felice”, nonostante “cerchi di far credere il contrario”, come si evince da video e foto che pubblica negli ultimi tempi, in cui appare sempre e comunque sorridente. Una forzatura ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : &ldquoIn Belen