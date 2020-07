Imen Jane, “l’economista” con la finta laura si scusa: “Ho sbagliato, ora torno sui libri” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Ho sbagliato. Ho fatto un errore inutile ed evitabile del quale mi pento e mi scuso”. Inizia così il primo post pubblicato su Instagram dopo oltre un mese da Imen Jane, all’anagrafe Imen Boulahrajan, la 25enne diventata una star sui social grazie alla sua capacità di spiegare in modo chiaro e semplice temi e concetti di economia nelle sue stories ma poi travolta dalle polemiche dopo che – a inizio giugno – il sito Dagospia ha smascherato il fatto che non si fosse mai laureata né in economia né in alcun’altra materia. In pratica la giovane si definiva “economista” avendo in tasca solo un diploma di liceo scientifico. In queste settimana di assenza dai social, Imen è tornata sui libri e ha deciso di parlare chiaramente con ... Leggi su ilfattoquotidiano

