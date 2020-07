Il vademecum del Vaticano contro gli abusi dei chierici (Di giovedì 16 luglio 2020) AGI - Una sorta di "manuale di istruzione", un documento per rendere più chiaro il percorso da intraprendere nei casi di pedofilia all'interno della Chiesa, dalla prima notizia di un possibile delitto (notitia de delicto, talora chiamata notitia criminis) alla conclusione definitiva della causa (res iudicata). È il "vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici" predisposto oggi dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Il documento che non è un testo normativo è destinato in primo luogo agli Ordinari e agli operatori del diritto che si trovano nella necessità di dover tradurre in azioni concrete la normativa canonica. Fu Papa Francesco a chiederlo, durante lo storico incontro dei presidenti della Conferenza ... Leggi su agi

