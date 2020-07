Il Vaccino che verrà (Di giovedì 16 luglio 2020) È una corsa contro il tempo e, soprattutto, in competizione con gli altri gruppi di ricerca. In Cina, in Europa e negli Stati Uniti, la sperimentazione per l'arma finale contro il Covid è a un punto cruciale. Ma non si tratta soltanto di un farmaco di prevenzione. A ciascun approccio scientifico corrispondono interessi economici e strategici molto diversi.La Cina, l'Europa o l'America? Chi riuscirà per prima a debellare il Covid-19? Sulla stampa scientifico-farmaceutica rimbalzano annunci contraddittori: di certo sono notizie che s'inseguono quasi all'insaputa del resto del mondo, che intanto conta i morti e non riesce ancora a sperare in un antidoto. È lo strano paradosso del virus, che in meno di sei mesi ha contagiato oltre 11 milioni di persone, ne ha uccise 530 mila (35 mila delle quali in Italia) e ha azzoppato l'economia globale: il mondo sembra ... Leggi su panorama

Agenzia_Ansa : Il noto immunologo americano #Anthony Fauci, il membro più autorevole della task force della Casa Bianca contro il… - Agenzia_Ansa : L'azienda biotech americana #Moderna ha annunciato che il 27 luglio entrerà nella fase finale dei test clinici per… - GassmanGassmann : Se semo ggiocati pure er poro Cani... dice che lui,che vò ffà r presidente degli USA, quanno che troveno r vaccino,… - DaCaiomauro : RT @LuceForte2: Se non lo sapessi al servizio di aziende farmaceutiche e potere costituito mi preoccuperei..considerando che #ricciardi,mem… - Alessan26877770 : Per i deviati mentali che vogliono farci il tso se non ci facciamo il vaccino obbligatorio contro il covid 19: il t… -