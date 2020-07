Il sondaggio politico che mostra il M5S al 53 per cento è falso (Di giovedì 16 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Il 21 giugno su Twitter è stata condivisa un’immagine che mostra il risultato di un sondaggio politico che, stando a quanto scritto da chi ha pubblicato l’immagine, sarebbe tenuto segreto e farebbe «tremare i poteri forti». Nel grafico si legge che il Movimento 5 stelle avrebbe raggiunto il 53 per cento di gradimento, la Lega il 25 per cento, il Partito democratico il 20 per cento, Fratelli d’Italia il 5 per cento e Forza Italia + Italia Viva, il partito fondato da Matteo Renzi, l’1 per ... Leggi su facta.news

