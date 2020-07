Il Sole mai così vicino: le prime straordinarie immagini ottenute dalla missione Solar Orbiter dell’ESA (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Sole e i Falò, ricordando quelli lunari di Cesare Pavese, anche la nostra stella ci mostra sbuffi di plasma che si estendono a grandissima distanza dalla sua superficie che sono stati visti dagli strumenti a bordo della sonda ESA Solar Orbiter da una distanza ravvicinata mai raggiunta prima. Dopo un periodo di calibrazione e test portati a termine dal gruppo di lavoro, nonostante la situazione di emergenza causata dalla pandemia, la sonda ci ha rivelato il Sole come non si è mai visto prima, scattando le prime immagini spettacolari ravvicinate. I team scientifici hanno realizzato un grande lavoro che non si è mai fermato, e a metà giugno è stata completata la prima fase di messa in servizio della ... Leggi su meteoweb.eu

andreabettini : Ecco le prime immagini del Sole inviate dalla sonda @ESASolarOrbiter! Le ha acquisite a soli 77 milioni di km dall… - robersperanza : 220 mila contagi covid in un solo giorno a livello mondiale. Mai prima un numero così alto in sole 24 ore. Questo c… - Gin_Miriam : RT @andreabettini: Ecco le prime immagini del Sole inviate dalla sonda @ESASolarOrbiter! Le ha acquisite a soli 77 milioni di km dalla nos… - GG7401 : RT @BebuCesco: Fammi un quadro del sole… Dammi l’illusione che ruggine e gelo non debbano arrivare mai! Emily Dickinson ____ © Adrian Sza… - MarisaMoglian : RT @andreabettini: Ecco le prime immagini del Sole inviate dalla sonda @ESASolarOrbiter! Le ha acquisite a soli 77 milioni di km dalla nos… -