Il Sole e i suoi piccoli falò | fotografati per la prima volta i bagliori di plasma della nostra stella anche grazie all’Italia

Ci sono dei piccoli falò sulla superficie del Sole. È così che l'Esa (Agenzia spaziale europea) definisce dei bagliori solari onnipresenti sulla superficie della stella, fotografati per la prima volta dalla missione di osservazione Solar Orbiter. Si tratta di sbuffi di plasma che si estendono a grandissima distanza dalla superficie del Sole e che non erano mai stati notati prima. Le suggestive immagini sono state fotografate dalla sonda Solar Orbiter dell'Esa, come risultato del progetto realizzato grazie alla collaborazione della Nasa, che ha fornito anche la base di lancio di Cape Canaveral per l'inizio

