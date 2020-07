«Il Sole e i falò»: la nostra «stella madre» come non l’abbiamo mai vista – Il video (Di giovedì 16 luglio 2020) Innumerevoli eruzioni che sembrano dei falò costellano la superficie del Sole, la “stella madre” del nostro sistema, attorno cui ruotano i pianeti. Dallo spazio arrivano delle immagini spettacolari che ci presentano il Sole come non l’abbiamo mai visto. A immortalarle la sonda Solar Orbiter di Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Nasa. July 16, 2020 La sonda è stata lanciata lo scorso 10 febbraio ed è riuscita a immortalare le immagini grazie a dieci strumenti, tra cui tre italiani, realizzati da Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Istituto Nazionale di Astrosifica (Inaf), Thales Alenia Space (Thales-Leonardo), insieme alle università di Firenze e di Genova. Si tratta della missione più ambiziosa mai diretta al Sole. ... Leggi su open.online

