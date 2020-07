Il solco tracciato da Morricone nella grande storia musicale italiana (Di giovedì 16 luglio 2020) A 10 giorni dalla morte di Ennio Morricone, lontani dalle infinite reazioni di articoli e articoletti per lo più infarciti di retorica, poche righe su un musicista arguto, colto e di grande talento. Parlare di Morricone significa scrivere in particolare sulla nuova musica che negli anni dal dopoguerra a oggi ha rifondato in Italia il modo di pensare e di scrivere la musica di ogni genere. Le sinfonie di Ennio Morricone ci portano a pensare a come la sua musica linguisticamente vada oltre ogni ordine precostituito per cui nel caso, per esempio di quella per film, vada oltre ogni sua convenzione, la riconcepisca e la ricostituisca come parte di una generale questione di musica drammaticamente aperta a ogni soluzione formale.Quindi è possibile pensare la musica proprio per film di Morricone ... Leggi su huffingtonpost

A 10 giorni dalla morte di Ennio Morricone, lontani dalle infinite reazioni di articoli e articoletti per lo più infarciti di retorica, poche righe su un musicista arguto, colto e di grande talento. P ...

È il caso anche di Giorgio Chiellini e Gigi Buffon, che prenotano un futuro nel club, in giacca e cravatta, seguendo il solco tracciato da Pavel Nedved. I leader di questi anni lastricati di successi, ...

