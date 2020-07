Il Segreto puntata 16 luglio 2020: Hipolito vuole sposare Emilia (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Segreto andrà in onda con la puntata in replica il 16 luglio 2020 su Canale 5. Il cambio di programmazione di oggi ha fatto slittare l’episodio previsto di un giorno, ma già da domanti i telespettatori potranno tornare a vedere in replica l’emozionante prima stagione della soap opera capolavoro di Aurora Guerra, in attesa del gran finale. Nell’episodio di domani de Il Segreto, Francisca verrà a sapere che la figlia Soledad ha commesso una follia. La giovane, non solo ha disobbedito ai suoi ordini raggiungendo Juan e continuando la storia d’amore con lui, ma si è anche fatta ritrarre nuda. La furia della Montenegro sarà incontenibile e giurerà a se stessa di farla pagare molto cara alla figlia. Nel frattempo, un ... Leggi su kontrokultura

annamaugeri : @MasterAb88 C'è scritto in una comunicazione, che il programma della de filippi sarà ogni giorno. Ma che le ali del… - Cate98584598 : @TheDoc4Tweet Non può perdere la puntata del Segreto ????????? - Mara70024812 : @Skery_Movie Ora stanno ripetendo il Segreto tutto dall'inizio,perché invece non hanno allungato la puntata di… - kozmaszilvi49 : RT @Mirellacaporal1: Anticipazione della puntata di oggi #DayDreamer ? Can è furioso che Polen sia andata lì (nel suo rifugio segreto) ed è… - infoitcultura : Come sorelle: replica prima puntata nel pomeriggio del 15 luglio. E Il segreto? -