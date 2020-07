Il ritorno di Maria Rita Gismondo: «I virologi in tv come soubrette, hanno anche l’agente. Mi hanno massacrata perché donna» (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (16 luglio) «Tutto ciò che è accaduto attorno al Covid-19 ha rivelato come la nostra società sia maschilista – e l’ubiquità in televisione dei virologi – è offensiva nei confronti della serietà della scienza». Ecco la versione di Maria Rita Gismondo, direttrice responsabile di Microbiologia Clinica virologia e Diagnostica dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, sull’emergenza Coronavirus in Italia e sulla sua gestione mediatica e sociale. Nell’intervista a Il Fatto Quotidiano – giornale con il Gismondo collabora -, oltre a presentare il suo nuovo libro Ombre allo specchio – Bioterrorismo, infodemia e il futuro dopo la crisi, edito da La Nave ... Leggi su open.online

