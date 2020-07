Il Porto vince il 29° titolo, campionato blindato in anticipo (Di giovedì 16 luglio 2020) Con due giornate d’anticipo, il Porto dopo aver battuto ieri sera lo Sporting Lisbona per 2-0 grazie ai gol di Danilo e Marega si è assicurato il titolo di campione di Portogallo. Per i Dragoes questa vittoria è il 29° titolo della loro storia e si godranno il rush finale del calcio Portoghese con assoluta tranquillità visto il notevole vantaggio sul Benfica al secondo posto con otto punti di vantaggio. Foto: profilo facebook Porto L'articolo Il Porto vince il 29° titolo, campionato blindato in anticipo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

sportface2016 : #Portogallo Il #Porto è campione con due giornate d'anticipo - emipro74 : RT @Alex_Piace: ??Complimenti al #Porto di #Conceição che vince la #PrimeiraLiga e si laurea campione di #Portogallo ?? #MeuAmigo #PORTOCAMP… - Alex_Piace : ??Complimenti al #Porto di #Conceição che vince la #PrimeiraLiga e si laurea campione di #Portogallo ?? #MeuAmigo… - RossCardone : RT @EricssonItalia: ?????? Il progetto “#5G Port of the Future” vince il premio “Industrial Energy Efficiency Award” agli Hannover Messe Digi… - apietrarota : #Innovazione e #telecomunicazioni. Il progetto #5G 'Port of the Future' del Porto di #Livorno premiato per la… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto vince Le aperture in Portogallo: "Azulao, il Porto vince il 29esimo titolo della sua storia" TUTTO mercato WEB La commissione Sanità ha approvato l’articolato della Riforma sanitaria. Domenico Gallus: «Risultato non scontato»

La commissione Sanità ha approvato a tarda mattinata l’articolato della riforma sanitaria, ossia il disegno di legge 112 che è collegato alla proposta di legge 121 targata Udc. Dopo il parere della Te ...

Mamma Ines, tra la passione per le bocce e l’amore per Neri, il figlio attore

Ines Sabbatinelli è un’atleta marchigiana della Bocciofila Sant’Elpidio, campionessa italiana nel 2013 nell’individuale di categoria B. Un successo, sette anni fa, condiviso col proprio amato figlio: ...

La commissione Sanità ha approvato a tarda mattinata l’articolato della riforma sanitaria, ossia il disegno di legge 112 che è collegato alla proposta di legge 121 targata Udc. Dopo il parere della Te ...Ines Sabbatinelli è un’atleta marchigiana della Bocciofila Sant’Elpidio, campionessa italiana nel 2013 nell’individuale di categoria B. Un successo, sette anni fa, condiviso col proprio amato figlio: ...