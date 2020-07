Il Parco nazionale del Cilento offre incentivi agli operatori turistici (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Con gli incentivi economici agli operatori turistici che favoriranno il soggiorno di Turisti nelle Aree Interne del nostro Territorio, il Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni si pone l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico dei cosiddetti “Comuni Montani” del Parco. Tali incentivi economici verranno erogati agli operatori turistici che faranno soggiornare nelle Aree Interne del Parco, almeno due persone per pernottamenti almeno di 2 notti nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 31 dicembre 2020. Il voucher destinato agli ... Leggi su anteprima24

M5S_Europa : Coltivata nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, la lenticchia di #Castelluccio cresce in condizioni climatiche… - 79_Alessio : RT @viagginbici: #Stoccolma sorge su 14 isole collegate tra loro da 57 ponti,ecologica, efficiente ed accogliente,è una città tutta da scop… - Andreacritico : RT @viagginbici: #Stoccolma sorge su 14 isole collegate tra loro da 57 ponti,ecologica, efficiente ed accogliente,è una città tutta da scop… - viagginbici : #Stoccolma sorge su 14 isole collegate tra loro da 57 ponti,ecologica, efficiente ed accogliente,è una città tutta… - valnerinaonline : RT @valnerinaonline: Domenica 26 Luglio un escursione da non perdere ! una giornata a cavallo nel parco nazionale dei monti sibillini e Cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Parco nazionale

RSI.ch Informazione

(ANSA) E’ stato catturato il lupo che da maggio scorso si aggirava lungo il litorale di Otranto avvicinandosi in alcuni casi e spaventando i turisti. In una occasione aveva aggredito una bambina strap ...E’ stato catturato il lupo che da maggio scorso si aggirava lungo il litorale di Otranto, avvicinandosi in alcuni casi e spaventando i turisti. In una occasione aveva aggredito una bambina strappandol ...