Il Paradiso delle Signore oggi, anticipazioni 16 luglio: Armando vuole proteggere Agnese (Di giovedì 16 luglio 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signor puntata di oggi: Armando scopre una grave notizia che riguarda il marito di Agnese ma decide di confidarla solo al figlio. Marta effettua la visita ginecologica senza dire nulla a Vittorio. Intanto Silvia si confida con Agnese e Roberta con Gabriella. Il motivo? L’incidente di Federico… Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì alArticolo completo: Il Paradiso delle Signore oggi, anticipazioni 16 luglio: Armando vuole proteggere ... Leggi su solodonna

