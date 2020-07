Il paradiso delle signore nuove puntate: cosa succederà in autunno? (Di giovedì 16 luglio 2020) Rai 1 punta ancora, per la prossima stagione televisiva, sul paradiso delle signore. L’ultima stagione della soap made in Italy, prima di andare in onda con le repliche, ha incassato ascolti da record. Lo stop forzato, causato dal coronavirus, ha fatto si che si chiudessero in anticipo i battenti e ormai da settimane, il pubblico di Rai 1, segue le repliche della soap. Ma da settembre torneranno gli episodi inediti, che si stanno girando proprio in questi giorni. Il paradiso delle signore andrà in onda nel pomeriggio di Rai 1, dopo il nuovo programma, Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Curiosi di sapere che cosa accadrà nelle nuove puntate in onda da settembre 2020? Scopriamo i dettagli. ... Leggi su ultimenotizieflash

GuggenheimPGC : MIA CARA VENEZIA??'Grazie a Dio sono qui! È il paradiso delle città [..] felice come in tutta probabilità non sarò… - Kekka________ : Non mi sono ancora lamentata per il paradiso delle signore. Come fate a mettermi Gabriella e Cosimo nel 'trailer' h… - katak1979 : @PocoFirstLady ogni sentiero di montagna, anche il più insignificante è tracciato, segnato e pulito, paradiso delle… - deluzenluz : RT @deluzenluz: Essere in paradiso delle tue braccia perdersi nel sottile sguardo dei tuoi occhi e resta nell'umidità frizzante dei tuoi b… - lonelyplanet_it : Un’escursione in bicicletta, tra campi verdeggianti, rocce di granito e fantastici scorci di mare: l’Arcipelago de… -