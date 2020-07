Il paradiso delle signore 5: TORNA NICOLETTA! Anticipazioni nuova stagione (Di giovedì 16 luglio 2020) Si è svolta oggi la presentazione dei palinsesti Rai relativi alla stagione televisiva 2020-2021. Tra le varie produzioni che vedremo c’è ovviamente Il paradiso delle signore, che in aprile era stata interrotta (come molte altre trasmissioni) per via dell’emergenza legata al Coronavirus.Leggi anche: UNA VITA, Anticipazioni puntata di venerdì 17 e sabato 18 luglio 2020Da settembre vedremo finalmente le nuove puntate, che si contraddistingueranno per un ritorno importante e molto atteso dal numeroso pubblico della fiction daily: quello di Nicoletta Cattaneo, interpretata da Federica Girardello. Nicoletta tornerà in un momento-chiave della narrazione, proprio quando Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) starà per sposare Ludovica Brancia di Montalto (Giulia ... Leggi su tvsoap

GuggenheimPGC : MIA CARA VENEZIA??'Grazie a Dio sono qui! È il paradiso delle città [..] felice come in tutta probabilità non sarò… - redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #Anticipazioni #pdsdaily Il ritorno più atteso... ci sarà! - OnceUponATeddy : TROPPO PRESA DAL PARADISO NON AVEVO LETTO LA CAZZOTONA DELLE SUORE STO MALE ???????? - NolisGiuseppe : @matteosalvinimi Milano, quando governava la Moratti, era un paradiso in terra vero? I decreti sicurezza non funzio… - FGrandParadis : RT @Valle_dAosta: La XXXIII edizione dello @StambeccoOro si svolge nella cornice unica delle Valli del Gran Paradiso. Quest’anno si trasfo… -