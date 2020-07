Il ministro Speranza blocca gli ingressi da Serbia, Montenegro e Kosovo (Di giovedì 16 luglio 2020) «Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei paesi a rischio». Lo scrive su Facebook il ministro della salute Roberto Speranza. «Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori – continua Speranza – ha il divieto di ingresso e transito in Italia. Nel mondo l’epidemia è nella fase più dura. Serve la massima prudenza per difendere i progressi che abbiamo fatto finora». Ho firmato una nuova ordinanza che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei Paesi a rischio. Chi è stato… Posted by Roberto Speranza on Thursday, July 16, 2020 L'articolo Il ministro ... Leggi su linkiesta

LegaSalvini : #Salvini al Senato: 'basta terrore, gli italiani vogliono vivere'. La replica di Matteo Salvini al ministro Speran… - Agenzia_Ansa : Il #Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro #Speranza per la proroga al… - CalabriaTw : Un estratto della mia dichiarazione di voto sulle comunicazioni del Ministro Speranza. #OpenCamera - KosovaOggi : Il ministro della Salute Speranza ha firmato una nuova ordinanza con la quale si includono #Serbia, #Montenegro e… - fisco24_info : Vietato l'ingresso in Italia da Serbia, Montenegro e Kosovo: AGI - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha f… -