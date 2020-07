Il marocchino Sufien Saghir che ha salvato un bimbo e la mamma durante il nubifragio di Palermo (Di giovedì 16 luglio 2020) Uno dei personaggi del giorno sui social è senza ombra di dubbio Sufien Saghir. Si tratta di un giovane palermitano, di origini marocchine, reso celebre dal fatto di aver salvato una madre ed il suo bambino nella giornata di mercoledì, nel bel mezzo del nubifragio di Palermo. Tra il disastro per il quale il capoluogo siciliano ancora oggi si sta leccando le ferite e le polemiche di natura politica dovute ad alcune uscite di personaggi noti al grande pubblico, è venuta fuori una bella vicenda, seppur non certa in termini di pura autenticità. La sua storia appare molto credibile, fermo restando che la nostra linea editoriale ci imponga di collocare al momento questa vicenda nella categoria “analisi in corso“, invece di “notizia vera“. Non per scarsa ... Leggi su bufale

Edda_luciano69 : @CalaminiciM Di solito non concordo sottolineare la nazionalità, ma in certi casi, come questo, è bene dirlo. Un br… -