Il Lombardia 2020, il grande ciclismo torna il 15 agosto: partenza da Bergamo, arrivo a Como (Di giovedì 16 luglio 2020) È stata presentata mercoledì presso la sede di UBI Banca di Bergamo, la 114° edizione de Il Lombardia. La corsa organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport è in programma il 15 agosto. La gara, il cui percorso che ricalca nella sua interezza quello della passata edizione, è dedicata al ricordo del campione bergamasco Felice Gimondi. ... Leggi su lapresse

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia 2020 Ordinanza Regione Lombardia 580 del 14 luglio 2020 | Anci Lombardia ANCI LOMBARDIA "Sere Fai d'estate", luci accese al giardino della Kolymbethra: il programma

È arrivata l’estate e mai come quest’anno, dopo i mesi trascorsi in casa, abbiamo voglia di uscire e di trascorrere qualche ora o un’intera giornata, all’aperto, in tutta sicurezza, al fresco e a cont ...

Auto: il 79% dei comaschi patentato

Aumentano i comaschi con la patente di guida; secondo l’analisi di Facile.it su dati del Ministero dei Trasporti, a fine 2019 nella provincia di Como il numero di patentati è arrivato a 416.120, vale ...

