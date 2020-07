“Il lato positivo” su Paramount Network. Perché il film con Jennifer Lawrence è da non perdere (Di giovedì 16 luglio 2020) Lo stile di Jennifer Lawrence sfoglia la gallery In onda questa sera alle 21.10 su Paramount Network, la drama comedy del 2012 di David O. Russell Il lato positivo – Silver Linings Playbook, è una storia di di riscatto e accettazione. Sì, l’amore c’è, ma con delicatezza, humor e qualche accenno di amarezza il film riesce a portare in scena realtà complesse introvabili in una tipica commedia romantica. Adattato da O. Russell dal romanzo di Matthew Quick L’orlo argenteo ... Leggi su iodonna

