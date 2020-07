Il grande affare del biogas nelle campagne venete (Di giovedì 16 luglio 2020) Nato come fonte d’energia in grado di dare una mano ai contadini e a riciclare il letame degli allevamenti, il biogas si è presto trasformato nell’ennesima occasione di speculazione. Leggi Leggi su internazionale

Internazionale : Il grande affare del traffico illegale di pesticidi. Decine di sostanze pericolose sono vietate nell’Unione europea… - BrezzadiTerra : RT @Paskalaw: Io cmq ho capito solo una cosa e cioè che noi sudditi pagheremo tre volte per le autostrade:la prima per la ricapitalizzazio… - FI_Veneto : RT @BerniniAM: Su #Autostrade, Conte fa lo splendido con i soldi degli italiani. I grandi sconfitti infatti sono i cittadini: come risparmi… - ClaudioCap : RT @BerniniAM: Su #Autostrade, Conte fa lo splendido con i soldi degli italiani. I grandi sconfitti infatti sono i cittadini: come risparmi… - BerniniAM : Su #Autostrade, Conte fa lo splendido con i soldi degli italiani. I grandi sconfitti infatti sono i cittadini: come… -

Ultime Notizie dalla rete : grande affare Crutchlow: "L'Aprilia sarebbe un grande affare per me" Motorsport.com Italia Slot, il Consiglio di Stato boccia 2 ricorsi contro le regole severe di Roma

In poco più di quindici giorni il Consiglio di Stato dà due volte ragione al Comune di Roma, sugli orari di apertura di sale slot e vlt. Due sentenze che ancora una volta mettono al primo posto la sal ...

Autostrade, Buffagni: Atlantia non prenderà un soldo pubblico

Torino, 16 lug. (LaPresse) - "Chiariamo che in quest'operazione Atlantia non prenderà un soldo pubblico, non è vero che è un grande affare per i Benetton". Così il viceministro allo Sviluppo economico ...

In poco più di quindici giorni il Consiglio di Stato dà due volte ragione al Comune di Roma, sugli orari di apertura di sale slot e vlt. Due sentenze che ancora una volta mettono al primo posto la sal ...Torino, 16 lug. (LaPresse) - "Chiariamo che in quest'operazione Atlantia non prenderà un soldo pubblico, non è vero che è un grande affare per i Benetton". Così il viceministro allo Sviluppo economico ...