Il governo Conte fa infuriare anche gli psicologi: bufera e caos sulle prove di abilitazione (Di giovedì 16 luglio 2020) Sono circa 10.000 i laureati in psicologia che da mesi protestano per chiedere una riformulazione dell’esame di Stato, modificato a seguito dell’emergenza Covid e che oggi (nel caos di date, orari e commissioni) si stanno sottoponendo alle prove di abilitazione in un clima di protesta nei confronti del governo. Sia sulle modalità delle prove che sul riconoscimento della professione. Nonostante le mediazioni di questi ultimi giorni con il capo di gabinetto di Conte e con il ministro Speranza, nessuna apertura è arrivata nel nuovo Dpcm, pare a causa di un veto di un consulente del ministro dell’Istruzione, la solita Contestatissima Lucia Azzolina. “Non ci battiamo solo per le modalità ... Leggi su secoloditalia

NicolaPorro : Sul dossier #Autostrade c'è una sola certezza: incassano i #Benetton, pagano gli italiani. Ci racconta perché Fabri… - NicolaPorro : #Autostrade, #Alitalia, #Ilva: dai compromessi per la sopravvivenza del governo #Conte arriva un conto salatissimo.… - StefanoFeltri : Dopo aver promesso la revoca della concessione, il governo Conte prende una decisione su Autostrade poco chiara (do… - Tigre_E632 : RT @CarloStagnaro: Incidentalmente, tale Task Force ha prodotto un rapporto ( - simonavitelli60 : RT @FrancyP_: Le parole dei populisti sulla tragedia di #Palermo risuonano beffarde. Nel 2018 governo #Conte ha cancellato unità di mission… -

Ultime Notizie dalla rete : governo Conte La strana «vittoria di tutti». Conte ricompatta il M5s e il governo Avvenire Autostrade ha accettato le condizioni del governo: Benetton usciranno rinunciando a tutti i ricorsi

I Benetton accettano i vincoli messi sul tavolo dal governo, compresa una revisione complessiva della ... Il ministro degli Esteri, nella lunga notte della trattativa, ha marcato stretto Conte ...

Benetton fuori da Autostrade chi ha vinto?

La famiglia Benetton è fuori da Autostrade infatti dopo quasi due anni si sta chiudendo la complicata situazione, in seguito al crollo del Ponte Morandi a Genova il 14 Agosto 2018. Al termine di una r ...

I Benetton accettano i vincoli messi sul tavolo dal governo, compresa una revisione complessiva della ... Il ministro degli Esteri, nella lunga notte della trattativa, ha marcato stretto Conte ...La famiglia Benetton è fuori da Autostrade infatti dopo quasi due anni si sta chiudendo la complicata situazione, in seguito al crollo del Ponte Morandi a Genova il 14 Agosto 2018. Al termine di una r ...