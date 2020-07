Il golfo di Napoli immortalato dall’Agenzia Spaziale Europea (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il traffico nel golfo di Napoli raccontato dalle immagini dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), centinaia di pixel che raccontano l’ultimo triennio di vita in un unico scatto. Questa la fotografia, condivisa sui canali social dall’Agenzia Spaziale Europea, legata alla missione “Sentinel-1” che rientra all’interno del programma Copernicus. Sulla didascalia del sito ufficiale dell’Agenzia si legge anche il racconto dei luoghi dal porto partenopeo fino a alla città Pozzuoli. “La baia di Napoli – spiega l’Agenzia – è famosa per la bellezza dei suoi panorami, comprese le ripide colline vulcaniche che la cingono“. L'articolo Il ... Leggi su anteprima24

Notiziedi_it : Il golfo di Napoli dallo spazio: lo straordinario scatto dell’Agenzia Spaziale Europea - MonicaRiotCapo : RT @rep_napoli: Il golfo di Napoli dallo spazio: lo straordinario scatto dell’Agenzia Spaziale Europea [di PASQUALE RAICALDO] [aggiornament… - sidewayseye : RT @rep_napoli: Il golfo di Napoli dallo spazio: lo straordinario scatto dell’Agenzia Spaziale Europea [di PASQUALE RAICALDO] [aggiornament… - Notiziedi_it : Il golfo di Napoli dallo spazio: lo straordinario scatto dell’Agenzia Spaziale Europea - AlessioSarnelli : Il mare del golfo di #Napoli ripulito dal #lockdown. Me lo guardo e non ci credo. -

Ultime Notizie dalla rete : golfo Napoli

La Repubblica

Ha per titolo L’Italia che non sai il nuovo programma dell’estate in onda da sabato 25 luglio su Rai 1. L’appuntamento è nel day time pomeridiano, alle 17:15. L’Italia che non sai su Rai 1 con Dalai, ...LETTURE TUTTOGREEN - Un libro, quello di Donatella Bianchi, giornalista e presidente del Wwf, che è un «diario di bordo» (e di viaggio), fitto di annotazioni, incontri, riflessioni, racconti delle sue ...