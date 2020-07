Il Festival di Sanremo 2021 slitta a marzo con Amadeus e Fiorello (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Festival di Sanremo 2021 a marzo: la nuova edizione della kermesse canora dedicata alla musica italiana slitterà di circa un mese nella speranza che in quel momento l'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus sia solo un lontano ricordo. Confermata la conduzione di Amadeus, anche direttore artistico della kermesse per il secondo anno consecutivo. Al suo fianco Fiorello, anche questo confermato in via ufficiale in occasione della presentazione dei palinsesti Rai. Qualche dubbio a proposito delle modalità di svolgimento del Festival di Sanremo 2021 resta. Tuttavia sin casa Rai si è ottimisti e "Speriamo di poterlo fare nella formula tradizionale", spiegano i vertici. "Non c'è un piano B ... Leggi su optimagazine

_Techetechete : È il momento del Festival al femminile. “Quando Sanremo è donna” di Alessandra Mannino ?? ora in onda su @RaiUno… - TvTalk_Rai : Il Festival di Sanremo slitta alla settimana dal 2 al 6 marzo. Stefano Coletta #tvtalk #PalinsestiRai - HuffPostItalia : Amadeus e Fiorello presenteranno il Festival di Sanremo 2021 - repubblica : Sanremo 2021 con Amadeus e Fiorello: 'Il festival che riaprirà alla normalità' - melo_drammatico : RT @AllMusicItalia: #Sanremo2021 Arriva la conferma ufficiale... Amadeus e @Fiorello alla guida del Festival di @SanremoRai. Obbiettivo? Ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Sanremo Sanremo concede il bis: Amadeus e Fiorello per il Festival numero 71 Rai News Sanremo 2021 slitta, confermati Amadeus e Fiorello

Durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2020/2021, il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha confermato per la prossima edizione del Festival di Sanremo la conduzione di Amadeus, affiancato anche pe ...

Sanremo, il Festival 2021 ad Amadeus e Fiorello

Sanremo 2021 sarà affidato "al direttore artistico Amadeus, persona misurata, garbata e che ha fatto un grande lavoro. Al suo fianco tornerà anche Fiorello". Lo ha confermato il direttore di Rai1, Ste ...

Durante la presentazione dei Palinsesti Rai 2020/2021, il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha confermato per la prossima edizione del Festival di Sanremo la conduzione di Amadeus, affiancato anche pe ...Sanremo 2021 sarà affidato "al direttore artistico Amadeus, persona misurata, garbata e che ha fatto un grande lavoro. Al suo fianco tornerà anche Fiorello". Lo ha confermato il direttore di Rai1, Ste ...