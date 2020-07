Il Dl Rilancio è legge. Il Senato ha votato la fiducia (Di giovedì 16 luglio 2020) AGI - Via libero definitivo del Senato al decreto Rilancio, gia' approvato con modificazioni dalla Camera. I voti favorevoli alla fiducia posta dal governo sono stati 159, quelli contrari 121. Nessuno astenuto. Leggi su agi

