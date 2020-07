Il decreto Rilancio è legge. Via libera del Senato al voto di fiducia. Dal superbonus auto alle detrazioni per l’efficientamento energetico. Ecco cosa prevede la maxi-manovra da 55 miliardi (Di giovedì 16 luglio 2020) Via libera del Senato al voto di fiducia al governo sul decreto Rilancio: 159 i voti favorevoli, 121 contrari e nessun astenute. La maxi-manovra da 55 miliardi, già approvata dalla Camera, ora è legge (qui il testo). Il cuore del decreto sono le misure a sostegno delle famiglie e delle imprese, che in parte rafforzano e prolungano molti interventi del Cura Italia, a partire dall’impegno per il sistema sanitario. Il decreto prevede la detrazione al 110% per gli interventi che rendano gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico e più sicuri in caso di terremoti è estesa anche a immobili del terzo ... Leggi su lanotiziagiornale

