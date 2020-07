Il Cremino cambia nome: “E’ razzista, offende il popolo!” – VIDEO (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Cremino, il noto gelato, ha cambiato nome in Danimarca. Il motivo? Il suo nome sarebbe razzista ed offenderebbe la sensibilità della popolazione degli Inuit. Il famoso gelato Cremino ha cambiato nome. Il motivo? Secondo i politici della Danimarca, il nome dato al famoso stecco, che lì è Eskimino, sarebbe razzista e offensivo verso la … L'articolo Il Cremino cambia nome: “E’ razzista, offende il popolo!” – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Cremino cambia Danimarca, cambia nome il gelato "Eskimo": è razzista e offende gli Inuit della Groenlandia la Repubblica Danimarca, cambia nome il gelato "Eskimo": è razzista e offende gli Inuit della Groenlandia

La ditta produttrice Hansens rinomina il suo cremino. Secondo gli esponenti politici e della società civile della Groenlandia, territorio autonomo del regno, la parola significa “mangiatore di carne c ...

La ditta produttrice Hansens rinomina il suo cremino. Secondo gli esponenti politici e della società civile della Groenlandia, territorio autonomo del regno, la parola significa “mangiatore di carne c ...