“Il Covid è causa diretta di morte nel 90% dei casi”: i dati del rapporto Iss-Istat (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl coronavirus è la causa diretta di morte dell’89% dei pazienti risultati positivi e poi deceduti. Inoltre, si tratta di una malattia che può rivelarsi fatale anche in assenza di concause. È quanto emerso dal rapporto “Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità” redatto da Istat e Iss. Lo studio si basa sulle informazioni riportate dai medici in 4942 schede di morte di persone che avevano contratto il coronavirus. Si tratta del 15,6% del totale delle vittime notificate al Sistema di sorveglianza integrata dell’Istituto superiore di sanità fino al 25 maggio. In tali schede sono certificate quelle condizioni o malattie che hanno avuto un ruolo determinante ... Leggi su anteprima24

