"Il Coronavirus può essere neutralizzato con l'eparina" (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA - La lotta al Coronavirus potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo quanto rivelato da uno studio del Rensselaer Polytechnic Institute , l' eparina , un comune farmaco già approvato e ... Leggi su corrieredellosport

Un comune farmaco già approvato e in commercio può neutralizzare efficacemente il virus che causa Covid-19. L'eparina sarebbe infatti in grado, secondo una ricerca del Rensselaer Polytechnic Institute ...