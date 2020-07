Il coronavirus causa anche problemi al cuore, come aritmie e scompensi cardiaci (Di giovedì 16 luglio 2020) Il coronavirus non causa solo problemi respiratori, ma anche aritmie e scompensi cardiaci. Il Covid-19 è in grado di causare seri problemi al cuore e per proteggerlo dal virus, oltre che comprendere i meccanismi alla base dei danni causati dal Covid-19, il Centro Cardiologico Monzino, in collaborazione con Istituto Nazionale Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma e l’azienda di ricerca biomedica React4life, hanno avviato uno studio finanziato con mezzo milione di euro dalla Regione Lombardia. Il progetto – dal titolo ‘Effetti dell’infezione da Covid-19 sull’infiammazione e la fibrosi cardiaca. Modellizzazione in vitro: Cardio-Cov‘ ... Leggi su meteoweb.eu

fanpage : Senza controlli a causa della #pandemia la Foresta Amazzonica è lasciata tristemente sola al suo destino - Agenzia_Ansa : Studio Istat-Iss: 'Covid-19 causa diretta di morte per l'89% di positivi' @istat_it @ISSalute_it #ANSA #covid… - Corriere : Il Covid e le vittime in Italia: in quasi 9 casi su 10 è stato proprio il virus la causa della morte - ladyrosmarino : RT @moneypuntoit: ?? Coronavirus Italia, COVID unica causa di morte per l'89% dei casi ?? - moneypuntoit : ?? Coronavirus Italia, COVID unica causa di morte per l'89% dei casi ?? -