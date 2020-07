Il coraggio di Dolce & Gabbana. Sfilata all'ospedale Humanitas (Di giovedì 16 luglio 2020) La moda entra in ospedale. E' successo ieri con la Sfilata dal vivo per la collezione maschile dell'estate 2021 di Dolce e Gabbana che hanno portato 103 modelli sul prato del Campus dell' Humanitas ... Leggi su quotidiano

elevenwalls : RT @FridaKahlo1987: Dolce Naya sei stata fino all'ultimo forza e coraggio. Ti voglio immaginare così mentre apri quella porta e ti allontan… - Aquilonisenzac1 : @Frances38883640 @Gatta_Sa Davvero ?!? Oh dolce e cara Francesca grazie!!!!! Grazie per questo bellissimo buongior… - Maria11595000 : Meraviglioso questo cucciolo, il suo sguardo pulito e sincero, così dolce, come fa tanta gente a fare loro del male… - juve_elena : @Deianir17128382 Grazie mia dolce Deianira ? forza e coraggio amica mia ? ?? Daiiii Daiiii Daiiii ??????????Buon pomeri… - CipollaroTonia : RT @FridaKahlo1987: Dolce Naya sei stata fino all'ultimo forza e coraggio. Ti voglio immaginare così mentre apri quella porta e ti allontan… -

Ultime Notizie dalla rete : coraggio Dolce Il coraggio di Dolce e Gabbana. Sfilata all'ospedale Humanitas Quotidiano.net