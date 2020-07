Il conflitto di interessi a sua insaputa dell’economista Mariana Mazzucato (Di giovedì 16 luglio 2020) È opportuno che il premier Giuseppe Conte sia consigliato, su aree di policy cruciali per il paese, da persone che hanno un interesse, specifico e dimostrabile, negli ambiti nei quali offrono le proprie consulenze? Ecco lo strano caso di Mariana Mazzucato (la professoressa ed economista designata a febbraio come consulente economico dal presidente del Consiglio ndr). Su Il Sole 24 Ore, la professoressa firma oggi un editoriale in cui argomenta perché e come lo Stato dovrebbe trasformarsi da “assistenzialista” a “catalizzatore”. La cosa, in sé, non è particolarmente sorprendente: è coerente con le sue tesi precedenti e, per quanto discutibile, esprime un’opinione ovviamente legittima. Ci sono, però, due passaggi che mi hanno colpito non per il contenuto, ma per l’autrice. Un ... Leggi su linkiesta

CarloStagnaro : Infine, domanda #4 per @luigidimaio, @vitocrimi e gli altri caporioni del #M5s (a cui Mazzucato è considerata vicin… - CarloStagnaro : Domanda #3: è consapevole @giuseppeconteit del potenziale conflitto di interesse che investe la sua consigliera, la… - GabriGiammanco : A che titolo @GiuseppeConteIT ha incontrato Casaleggio? Come imprenditore? Come presidente di un’associazione o for… - Linkiesta : Il conflitto di interessi a sua insaputa dell’economista @MazzucatoM. Su Il Sole 24 Ore la professoressa spiega ch… - Malvy89611841 : RT @Michele_Anzaldi: Nuovi palinsesti Rai: confermati sprechi privilegi propaganda. Trionfo società di produzione, strapotere degli agenti… -

Ultime Notizie dalla rete : conflitto interessi Conflitto interessi, testo base: ineleggibili direttori giornali Yahoo Finanza Chi è Luca Sostegni, fermato per il caso Lombardia Film Commission

Classe 1971, Luca Sostegni è il liquidatore della società Paloschi Srl presuntamente intervenuto nella compravendita, ritenuta gonfiata, di un capannone situato a Cormano (fuori Milano) all’Immobiliar ...

Conflitto interessi, testo base: blind trust e decadenza

Roma, 16 lug. (askanews) - Riguarda i titolari di governo nazionale, regionale e locale, l'impianto del testo base sul conflitto di interessi presentato in commissione Affari Costituzionali a Montecit ...

Classe 1971, Luca Sostegni è il liquidatore della società Paloschi Srl presuntamente intervenuto nella compravendita, ritenuta gonfiata, di un capannone situato a Cormano (fuori Milano) all’Immobiliar ...Roma, 16 lug. (askanews) - Riguarda i titolari di governo nazionale, regionale e locale, l'impianto del testo base sul conflitto di interessi presentato in commissione Affari Costituzionali a Montecit ...