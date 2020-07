Il Collegio 5 in onda da ottobre su Rai2, con più episodi e il ritorno di Magalli per la nuova classe del 1992 (Di giovedì 16 luglio 2020) La presentazione dei palinsesti Rai per il prossimo autunno ha confermato la messa in onda de Il Collegio 5 per il prossimo autunno: la nuova edizione del docureality che porta un gruppo di adolescenti d'oggi a vivere l'esperienza dell'educazione collegiale del passato, stavolta, farà fare ai partecipanti un salto temporale più breve delle passate stagioni. Se la precedente edizione era ambientata negli anni Ottanta, la prossima sarà più vicina nel tempo: è il 1992, l'anno di Tangentopoli e della fine della Milano da bere, del fenomeno Non è la Rai e dell'inizio del berlusconismo, il contesto in cui si svilupperà la trama della nuova stagione, in onda dal 27 ottobre, in prima serata su Rai2. ... Leggi su optimagazine

