‘Il Collegio 5’, ecco in che periodo sarà ambientato, quando andrà in onda la prima puntata e le prime foto inedite (Di giovedì 16 luglio 2020) Fervono i preparativi per la nuova stagione televisiva in onda da Settembre. Se, dunque, troveremo inaspettate uscite di scena e cambiamenti improvvisi nei palinsisesti Rai, nei programmi Mediaset ci saranno solo alcune novità. Uno dei programmi confermati di Rai 2 è Il Collegio. Giunto ormai alla sua quinta edizione, il docu-reality ha avuto molto successo negli anni, in particolare lo scorso anno. È per questo che non solo ne è stata confermata la messa in onda, ma sono state anche aumentate le puntate da sei ad otto. Si partirà probabilmente da fine Ottobre, dato che sono ancora in atto le riprese che termineranno il 14 Agosto. La location sarà il Collegio Convitto Regina Margherita di Anagni e l’ambientazione storica scelta è quella del 1992. La scuola, come ... Leggi su isaechia

borghi_claudio : @eurodisgusto @BottaMktg Il collegio dei questori della Camera ha opportunamente sostituito le (poche) auto (Passat… - ilfoglio_it : Se Emilio Carelli verrà nominato, come pare, in AgCom, resterà vacante il suo seggio alla Camera. E per il collegio… - antoniospadaro : Ringrazio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per aver ricevuto questa mattina al Quirinale, in occc… - pronoluca : @Jonathan_Bazzi @EtroOfficial Look per il primo collegio nella nuova scuola. - EremitaMancato : RT @kniga_kagala: “Ti mando a scuola con la mascherina!” è il nuovo “Bada che ti mando in collegio, eh!”. -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Il Collegio Tutte le prossime nomine del governo Policymakermag