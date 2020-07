Il centroboa del Settebello Matteo Aicardi ricoverato per Covid (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Coronavirus irrompe anche nel mondo della pallanuoto e coinvolge direttamente il Settebello. Il centroboa degli azzurri e della Pro Recco, Matteo Aicardi, è ricoverato nell’ospedale di Albenga, in provincia di Savona, perché risultato positivo al Covid-19. Il pallanuotista, nato a Finale Ligure 34 anni orsono, come ha confermato il club per il quale è tesserato, adesso “sta bene, anche se ha la febbre”.Aicardi, una decina di giorni addietro, aveva lasciato Siracusa, dove si trova in ritiro la Nazionale guidata da Sandro Campagna, perché soffriva a causa di un problema alla spalla. Aicardi si era allontanato dal raduno il 7 scorso ed era stato sottoposto ad accertamenti alla spalla a Milano (8 e 9 luglio). ... Leggi su huffingtonpost

