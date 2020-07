Il caso Chico Forti: il MoVimento 5 Stelle lotta per la sua liberazione (Di giovedì 16 luglio 2020) Oggi tantissime persone provenienti da tutta Italia si sono ritrovate in piazza Montecitorio per manifestare a favore della liberazione di Chico Forti. Questo nostro concittadino è detenuto all’ergastolo in un carcere di massima sicurezza in Florida, ma si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario. I nostri parlamentari, Emanuela Corda e Alvise Maniero, da sempre impegnati su questo fronte, oggi hanno incontrato i manifestanti per esprimere la loro vicinanza e solidarietà. Durante la manifestazione sono intervenuti vari leader politici e rappresentanti delle istituzioni. È apparso persino Salvini che in realtà non si era mai occupato del caso negli anni passati. Ci fa piacere si sia svegliato anche lui e si sia accorto, seppur tardivamente, di questa ... Leggi su ilblogdellestelle

Roma, 16 lug 17:07 - (Agenzia Nova) - Il capo politico del Movimento cinque Stelle Vito Crimi auspica "davvero che la vicenda di Chico Forti, che vede il Movimento cinque stelle impegnato da anni, pos ...

Sono 20 anni che Chico Forti è rinchiuso in un carcere degli Stati Uniti, a seguito della condanna all’ergastolo inflittagli al termine di una vicenda giudiziaria controversa, dove lui si è sempre dic ...

