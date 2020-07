"Il 63% della armi italiane esportate fuori da Ue e Nato, soprattutto in Egitto"" (Di giovedì 16 luglio 2020) L'Italia fa affari vendendo armi a Paesi e governi 'responsabili di gravi diritti umani', e tra questi soprattutto con l'Egitto del generale Abdel Fattah al-Sisi, nonostante Il Cairo non sembra ... Leggi su europa.today

acs_italia : RT @acs_italia: Nella diocesi di Rourkela, nel nord dello stato indiano di Odisha (Orissa), operano 63 religiose della Congregazione delle… - zazoomblog : “Il 63% della armi italiane esportate fuori da Ue e Nato soprattutto in Egitto” - #della #italiane #esportate… - 63_spinelli : RT @Ferula18: Altra 'perla' della giunta sardoleghista. Dopo le colate di cemento, le ingerenze per poter deturpare coste delicate e prezio… - TheLord58956343 : RT @carlakak: @Robertam_63 @VRaggi2021 @DinoGiarrusso Non credo che necessiti convincere Giarrusso ma solo sapere cosa ne pensa della melma… - VRaggi2021 : RT @carlakak: @Robertam_63 @VRaggi2021 @DinoGiarrusso Non credo che necessiti convincere Giarrusso ma solo sapere cosa ne pensa della melma… -

Ultime Notizie dalla rete : 63% della Precipita dalla cresta della Penna di Lucchio: muore escursionista pratese di 63 anni LuccaInDiretta Maltempo: Lazio,domani allerta temporali

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalla ...

Consiglio Stato, ok accordo test Covid

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Il consiglio di Stato, accogliendo il ricorso del Policlinico San Matteo di Pavia e di Diasorin, ha sospeso gli effetti della sentenza con cui il Tar della Lombardia lo ...

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalla ...(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Il consiglio di Stato, accogliendo il ricorso del Policlinico San Matteo di Pavia e di Diasorin, ha sospeso gli effetti della sentenza con cui il Tar della Lombardia lo ...