Ida Platano insulti alle sue gambe: “Non potete capire che ci si sta male…” (Di giovedì 16 luglio 2020) Ida Platano durante gli ultimi giorni ha deciso di mostrare alcuni costumi indossati mettendo in bella vista le sue gambe che, sono state prese di mira dagli insulti di moltissimi utenti. La ex dama di Uomini e Donne durante la giornata di ieri però, ha deciso di rispondere con le lacrime agli occhi spiegando quello che realmente pensa delle critiche a lei rivolte. Platano dopo la fine della sua storia con Riccardo Guarnieri ha deciso di voltare pagina lasciandosi alle spalle la sua relazione complicata. La ex dama infatti, sui suoi social continua a mostrarsi sorridente e positiva fino a ieri, quando ha deciso di rispondere alle tantissime offese nei suoi confronti. La motivazione di tali critiche sembrano essere le sue gambe che, a detta di ... Leggi su giornal

