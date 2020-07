I tifosi della Juve si sono stancati, torna il #Sarriout: “E’ come Ventura in Nazionale” [REAZIONI] (Di giovedì 16 luglio 2020) Due punti nelle ultime tre, nove gol subiti e due rimonte avanti di due reti. Alla Juve non accadeva da tempo, tanto tempo. Ma questa è un’altra storia e la affronteremo in altra pagina. Ciò che invece è già accaduto, di recente e più volte in questa stagione, è la reazione abbastanza arrabbiata e frustrata dei tifosi bianconeri, stanchi di vedere un atteggiamento che non si addice al club almeno per quanto fatto vedere da un decennio a questa parte. Amnesie difensive, blackout nel bel mezzo della gara, errori banali, poco impegno. E la condizione post lockdown, in tutto ciò, sembra avere una soltanto minima giustificazione, se si considera anche la rosa ampia a disposizione del tecnico. E così sui social ritorna puntuale il #Sarriout. ... Leggi su calcioweb.eu

Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Gianluca #Vialli che compie 5?6? anni?? ?? L'articolo: - CalcioWeb : I tifosi della Juve si sono stancati, torna il #Sarriout: 'E' come Ventura in Nazionale' [REAZIONI] - - holandreaq : @FMagliaro @SkySport ma questa cosa di una seconda voce laziale per le partite della Roma ha una sua logica o è sol… - glomancini : @Tommasolabate I tifosi della juve sono abituati bene, perciò si aspettano sempre di più. Sono della Lazio e ho detto tutto. - tucometichiami : @EdoardoMecca1 Caldo e 3 giorni per tutti. I tifosi applaudono e ci sono sempre, anche per criticare senza abbandon… -

Ultime Notizie dalla rete : tifosi della F1: – Vettel: “Sarà strano non vedere i tifosi della Ferrari sulle tribune” Newsf1 Vieri ringrazia il Monza per il regalo della maglia

Un regalo che l’ex bomber Vieri ha chiaramente molto apprezzato: l’ex attaccante della Nazionale, grande amico di Cristian Brocchi, è infatti ormai diventato un grande tifoso del Monza. Vieri non si ...

Tifosi in delirio allo stadio: fateci impazzire

A causa delle norme anticontagio il match di domani si giocherà a porte chiuse e quindi nessun tifoso azzurro potrà seguire la squadra fino in Puglia, ma questo non ha certo spento l’entusiasmo dei ...

