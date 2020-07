“I raggi Uv potrebbero eliminare il coronavirus” | Video (Di giovedì 16 luglio 2020) Secondo una ricerca condotta da un team di medici e astrofisici italiani i raggi solari potrebbero aiutare la lotta contro il coronavirus, Video. Secondo uno studio condotto da un team di medici e astrofisici italiani composto da medici del dipartimento “Luigi Sacco” dell’Università degli Studi di Milano, astrofisici dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e Istituto … L'articolo “I raggi Uv potrebbero eliminare il coronavirus” Video è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Uno studio medico italiano fa sapere che i raggi Uv sono in grado di eliminare il Coronavirus in pochi secondi Stando ad uno studio condotto da alcuni medici italiani del dipartimento “Luigi Sacco” de ...Un esperimento scientifico ha dimostrato che i raggi ultravioletti distruggono il COVID-19 in pochi secondi. La scoperta potrebbe essere una svolta per disinfettare i luoghi chiusi come le scuole. I r ...