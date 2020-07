I Legnanesi, La famiglia Colombo: trama e streaming (Di giovedì 16 luglio 2020) Questa sera, giovedì 16 luglio 2020, in prima serata su Rete 4 dalle ore 21,30 va in onda il secondo appuntamento de I Legnanesi con La famiglia Colombo. Da oltre 70 anni esempio più celebre di teatro en travestì in Italia, I Legnanesi appassionano il pubblico con una comicità frutto di una cultura popolare espressa attraverso l’uso dell’italian-dialetto, spassoso mix di italiano e lumbard. In scena, le maschere create nel 1949 da Felice Musazzi sono impersonate dall’autore e capo della Compagnia Antonio Provasio (La Teresa), da Enrico Dalceri (La Mabilia) e da Luigi Campisi (Il Giovanni). Ma qual è la trama de La famiglia Colombo in onda oggi, 16 luglio, su Rete 4? Vediamolo insieme. trama Il cortile ... Leggi su tpi

CorriereUmbria : Teatro stasera in tv su Rete 4 dalle 21.25, I Legnanesi portano in scena La famiglia Colombo. La trama… - SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 16 luglio, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con la comicità de @ILegnanesi con lo spett… - MontiFrancy82 : Giovedì 16 luglio, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con la comicità de @ILegnanesi con lo spetta… - SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 16 luglio, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con la comicità de «I Legnanesi» con lo spett… -

Ultime Notizie dalla rete : Legnanesi famiglia I Legnanesi, La famiglia Colombo il 16 luglio su Rete 4 e in streaming - Promo Mediaset Play I Legnanesi, La famiglia Colombo il 16 luglio su Rete 4

La seconda puntata della serie Come sorelle di mercoledì 15 luglio è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play ...

Che Dio ci aiuti, Gianna Nannini o Rigoletto? La tv del 16 luglio

Per la prima serata in tv, giovedì 16 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Attenti al lupo” e “Il linguaggio dei segni”. N ...

La seconda puntata della serie Come sorelle di mercoledì 15 luglio è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play ...Per la prima serata in tv, giovedì 16 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Attenti al lupo” e “Il linguaggio dei segni”. N ...