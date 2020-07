I dati personali degli europei non possono più finire negli Stati Uniti (Di giovedì 16 luglio 2020) Le app di Facebook, Twitter e Google (foto di Volkan Furuncu/Anadolu Agency/Getty Images)Nei giorni in cui si parla moltissimo degli attacchi a TikTok per la potenziale condivisione di dati con la Cina e di sovranità digitale in ottica di cloud nazionale e gestione dei dati in Europa, il caso della Corte di giustizia europea sul trasferimento di dati tra Europa e Stati Uniti ci ricorda che quei problemi già li stiamo vivendo, i rischi sono Stati documentati dal leak di Edward Snowden e che una soluzione già esiste. Oggi la Corte ha pubblicato la propria sentenza sul caso C-311/16 – Facebook Ireland e Max Schrems, presidente pro bono dell’associazione noyb.eu. Di fatto, la Corte ha annullato la validità del Privacy Shield, ovvero ... Leggi su wired

