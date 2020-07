“I dati confermano che il nostro mare è malato”: l’inquietante allarme di Greenpeace (Di giovedì 16 luglio 2020) Greenpeace, dopo la spedizione in mare avvenuta nelle scorse ore partita da vicino Grosseto lancia un allarme inquietante. Dopo una spedizione in mare, partita dalla provincia di Grosseto, Greenpeace lancia un preoccupante allarme riguardante il nostro mare. Sono stati infatti diffusi i dati relativi alla spedizione in barca denominata “difendiamo il mare” ma quello che … L'articolo “I dati confermano che il nostro mare è malato”: l’inquietante allarme di Greenpeace NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

gualtierieurope : I dati #Eurostat sono incoraggianti perché confermano il forte rimbalzo della #produzioneindustriale italiana in ma… - GiovanniToti : Nonostante le gufate di chi sperava che le cose andassero male, siamo stati i primi a rimboccarci le maniche per fa… - Avvenire_Nei : I primi dati ufficiali raccolti dall'Ocse confermano quanto si sospettava. Per questo si pensa a una tassa minima g… - Itinara : RT @Stefbazzi: @InMonsterland @luomomascherato Ci sono centinaia di casi nel mondo a testimonianza che più vaccini = più morbillo, anche i… - Stefbazzi : @InMonsterland @luomomascherato Ci sono centinaia di casi nel mondo a testimonianza che più vaccini = più morbillo,… -