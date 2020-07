I cibi da agricoltura biologica sono davvero migliori? (Di giovedì 16 luglio 2020) Gli alimenti da agricoltura biologica sono la scelta migliore dal punto di vista nutrizionale? La domanda se l’è posta un gruppo di ricerca composto da quattro studiosi italiani coordinato dalla dottoressa Daniela Martini, ricercatrice dell’Università di Milano e membro della Società italiana di nutrizione umana (Sinu) che ha pubblicato sulla rivista Nutrients uno studio che ha messo a confronto 569 coppie di prodotti preconfezionati – biologici e il loro corrispettivo convenzionale – valutando se ci sono differenze nei componenti nutrizionali che appaiono in etichetta, come le percentuali di grassi, proteine, carboidrati, zuccheri semplici, sale. Il metodo dell’agricoltura biologica per legge non prevede l’utilizzo di pesticidi o ... Leggi su ilfattoquotidiano

